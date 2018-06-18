Климкин надеется, что автокефальная церковь в Украине будет создана в обозримом будущем

"Это очень важно для всех верующих, которым здесь в российской церкви рассказывают: вы неправильные, вы не канонические, вы ходите в неправильную церковь", - отметил Климкин.

Министр иностранных дел Павел Климкин надеется, что предоставление томоса об автокефалии православной церкви в Украине - в обозримом будущем.

Об этом глава МИД заявил в эфире "5-го канала".

"Вселенскому патриарху для принятия решения не требуется формальное согласие церквей. Нужны консультации. Он является патриархом. Он является патриархом от Бога", - отметил Климкин.

При этом, говоря о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви, дипломат сказал: "Конечно, здесь есть политика, конечно, это путь к дальнейшей независимости, но это очень важно для всех верующих, которым здесь в российской церкви рассказывают: вы неправильные, вы не канонические, вы ходите в неправильную церковь".

"Вот это важно, что они не будут чувствовать этой пропаганды о какой-то там мистической дискриминации, и у нас будет одна церковь", - подчеркнул министр.

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"Но решение - оно на самом деле есть. Решение будет обсуждаться и приниматься Синодом. Потом будет процесс формирования единой церкви, и это уже зависит от всех нас. Политика вроде бы не должно реально влиять на церковь. Это будет независимый процесс, и в конце концов, этот томос будет передан новой церкви, и я очень надеюсь, что это будет в обозримой перспективе", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что также работает над этим вопросом. "Разговариваю со многими предстоятелями и с патриархами, и с епископами, с разными церквями. Честно - многому научился", - сказал Климкин.

"Я считаю, что у нас есть реальный шанс именно сейчас. И это ... важно для Украины относительно нашей сплоченности, нашей мобилизации, относительно нашего чувства свободы, и в отношении нашего чувства достоинства в отношении нас самих, и я уверен, что это будет", - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

15 мая Порошенко заявил, что Украина уже «очень близка» к получению томоса.