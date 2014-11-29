Боевики "ЛНР" атаковали "казаков" в Антраците – погибли 12 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

«Вчера боевики террористической организации «ЛНР» в Антраците атаковали группировку казачьего бандформирования «Всевеликое войско донское», в частности совершили вооруженное нападение на их «военную комендатуру». По оперативным данным, погибли как минимум 12 террористов, в том числе «комендант» города (позывной – «Прапор»)», - сказал Полевой.

Читайте такжеВ Антраците произошли столкновения, город частично перекрыт - СМИ По его словам, руководители так называемой «ЛНР» вчерашнее столкновение назвали «операцией по обезвреживанию бандформирования».

Напомним, столкновения между боевиками "ЛНР" и "донскими казаками" имели место также в Красном Луче на Луганщине.