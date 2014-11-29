Сбитый вчера силами АТО беспилотник был изготовлен в России в 2009 году – СНБО
13:46, 29 ноября 2014Политика
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Сбитый вчера в зоне проведения АТО украинскими военными разведывательный беспилотник боевиков был изготовлен в России в 2009 году.
Беспилотник был изготовлен в России в 2009 году / facebook.com/ato.news
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра РНБО Владимир Полевой.
Читайте также"Азов" сообщил о ликвидации под Мариуполем разведывательной группы боевиковПо его словам, сбитый беспилотник относится к модели "Орлан".
"Можно лишь догадываться, в каком "магазине" террористы "купили" этот беспилотник", - отметил Полевой.
Как сообщал УНИАН, в минувшие сутки силы антитеррористической операции сбили беспилотник возле города Счастье Луганской области.
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