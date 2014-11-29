Сбитый вчера силами АТО беспилотник был изготовлен в России в 2009 году – СНБО

13:46, 29 ноября 2014
Политика
6 0

Сбитый вчера в зоне проведения АТО украинскими военными разведывательный беспилотник боевиков был изготовлен в России в 2009 году.

facebook.com/ato.news

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра РНБО Владимир Полевой.

Читайте также"Азов" сообщил о ликвидации под Мариуполем разведывательной группы боевиковПо его словам, сбитый беспилотник относится к модели "Орлан".

"Можно лишь догадываться, в каком "магазине" террористы "купили" этот беспилотник", - отметил Полевой.

Как сообщал УНИАН, в минувшие сутки силы антитеррористической операции сбили беспилотник возле города Счастье Луганской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter