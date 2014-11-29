Сбитый вчера силами АТО беспилотник был изготовлен в России в 2009 году – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра РНБО Владимир Полевой.

Читайте также"Азов" сообщил о ликвидации под Мариуполем разведывательной группы боевиковПо его словам, сбитый беспилотник относится к модели "Орлан".

"Можно лишь догадываться, в каком "магазине" террористы "купили" этот беспилотник", - отметил Полевой.

Как сообщал УНИАН, в минувшие сутки силы антитеррористической операции сбили беспилотник возле города Счастье Луганской области.