Москаль: "Прозрение" Луганщины займет не менее 5 лет

Об этом он сказал в интервью ZN.UA.

"Лет через пять, думаю, повернем ее лицом к Украине. Но надо не просто сидеть и ждать, а работать - очень тяжело и настойчиво", - сказал Москаль, отвечая на вопрос журналиста, когда же Луганщина станет проукраинской.

Кроме того, губернатор Луганской области отметил, что на данный момент у него мало надежды, что за один день или месяц жители Луганщины прозреют и поймут, в какой стране живут, и станут ее патриотами.

Читайте такжеМоскаль: боевики сорвали договоренность с ОБСЕ о допуске ремонтников в Трехизбенку"Но я по крайней мере вывожу из людей эту "региональную" заразу. Это уже видно наглядно. Если в первые приезды крестьяне смотрят хмуро и просят: "Скажите Порошенко, чтобы в нас не стрелял" (хотя видят, что снаряды летят из "ЛНР"!), то в третий, четвертый раз уже говорят: "О, губернатор наш приехал. Можно с вами сфотографироваться?"", - отметил Москаль.