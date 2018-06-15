Климкин: у Трампа своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский

Климкин утверждает, что слова американского президента про Крым вырваны из контекста.

Президент США Дональд Трамп не говорил о принадлежности Крыма России, эти слова вырваны из контекста.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии - там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс", - сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что никаких подтверждений опубликованной в СМИ информации нет.

По его словам, во время встреч с американским президентом Трамп действительно спрашивал, говорят ли люди в Крыму на русском языке "и мы очень детально объяснили как это осуществляется".

"Я спрашивал у наших иностранных партнеров (о наличии такого разговора, они утверждают, что... - ред), многие фразы подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина", -сказал министр.

Он также напомнил, что Трамп "много чего говорил".

Климкин добавил, что знает кто распространят ложные слухи. "А вот тиражировать эти глупости - не стоит, это грустно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, СМИ утверждают, что Дональд Трамп на саммите G7 сказал мировым лидерам, что "Крым - российский, потому что все там говорят по-русски". Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сказала в комментарии журналистам, что Украина на сплетни не реагирует.