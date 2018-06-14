Журналистку хотят лишить аккредитации за неприличный жест в Раде (фото)

Ранее Кармелюк обратилась к главным редакторам изданий заменить этих журналисток на других.

Руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины Ирина Кармелюк обратилась в Комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики о лишении аккредитации в парламенте журналисток Юлии Махмуди и Валерии Егоровой за несоблюдение этических норм.

Как сообщает сайт комитета, этот вопрос планируется рассмотреть на заседании 20 июня.

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24 мая в Facebook было размещено фото, на котором неподалеку от украинского флага изображены две девушки, одна из которых показывает неприличный жест - средний палец.

25 мая Кармелюк написала в Facebook: «Яркий образец невоспитанности, изысканной пошлости и полное непонимание места, где находятся эти... Юлия Махмуди и Валерия Егорова. Думаю, что они недостойно представляют аккредитованные в парламенте издания «Общественный вестник Киева» (Алексей Бевзюк, правда?) и «Flash on time news» (Денис Маганов?)».

Кармелюк попросила главных редакторов изданий «обратить внимание на несоответствие поведения этих журналисток в Верховной Раде возле Портала Украинского флага, несоблюдение норм этики и заменить на других представителей ваших СМИ».

При этом много авторов под постом поддержали позицию Кармелюк.