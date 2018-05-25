Экс-помощница нардепа угодила в скандал: показала неприличный жест в Раде (фото)

Бывшая помощница нардепа посоветовала тем, у кого есть к ней претензии, смотреть на ее скандальное фото в Раде.

Экс-помощница одного из народных депутатов от Радикальной партии Валерия Егорова отреагировала на скандал вокруг снимка из кулуаров Верховной Рады, на котором она показала неприличный жест фотографу.

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Девушка опубликовала на своей странице в Facebook снимок. "Цвету и пахну на зло врагам, на радость людям. Если у кого-то есть ко мне претензии - смотрите уже ставшее знаменитым фото. Всем мир", - написала она.

Как сообщалось, 24 мая бывшая помощница одного из народных депутатов от партии Ляшко Валерия Егорова показала средний палец фотографу в кулуарах Верховной Рады.

