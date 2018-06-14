Порошенко уволил Жебривского с должности главы Донетчины и наградил орденом

Также президент наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением.

Текст соответствующего указа от 13 июня обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом президент наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

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Как говорится в документе, Жебривский отмечен государственной наградой «за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу».

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Facebook Жебривский написал, что президент принял его заявление об отставке.

Порошенко назначил Жебривского председателем Донецкой облгосадминистрации 11 июня 2015 года.