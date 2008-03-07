Депутаты из НУ-НС хотят расследовать злоупотребления Тендерной палаты

Народные депутаты от «Нашей Украины – Народной самообороны» Михаил ПОЛЯНЧИЧ и Николай КУЛЬЧИНСКИЙ внесли в Верховную Раду проект постановления относительно создания Временной следственной комиссии для расследования злоупотреблений Тендерной палаты Украины.

Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте ВР.

По убеждению парламентариев, Тендерная палата и Европейское консалтинговое агентство (ЕКА) создали в государстве так называемую «монопольную ловушку», поскольку и подготовка документов, и общественных контроль, и размещение информации заказчика торгов (на веб-портале ЕКА) осуществляется исключительно этими структурами, что приводит к реализации коррупционных схем.

Это стало возможно лишь из-за несовершенного Закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», считают народные депутаты.

В проекте постановления депутаты отмечают, что внимания следственной комиссии требует деятельность народных депутатов Александра ТКАЧЕНКО (фракция КПУ) и Антона ЯЦЕНКО (фракция БЮТ), которые, по их мнению, лоббируют в парламенте интересы Тендерной палаты.