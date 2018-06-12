Роскошный дом, королевские креветки и сигары: в сети высмеяли Добкина, жалующегося на "репрессии" (видео)

Журналист возмутился тем, что Добкин рассказывает о якобы политических преследованиях "на фоне роскошного дома с бассейном, блондинок, садоводов и охранников".

Нардеп от “Оппоблока” Михаил Добкин рассказал о “политических репрессиях” на фоне роскошного дома и королевских креветок.

Журналист Сергей Иванов высмеял интервью депутата в Facebook. “Фрагментарно посмотрел интервью Добкина. Заинтересовал только один момент, когда Допа жалуется на “чертей махровых”, которые попали в Раду в этом созыве, и среди которых его аристократической натуре очень некомфортно. О политических преследованиях, о которых герой рассказывает на фоне роскошного дома с бассейном, блондинок, садоводов и охранников под бокал вина с королевскими креветками, здесь возникает логичный вопрос: если это преследование, то что же для вас нормальная жизнь?” – пишет Иванов.

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Ранее сообщалось, что журналисты показали яхты украинских политиков, которые относят к самым дорогим в мире. В частности, Михаил Добкин имеет два катера, его жена – еще два, а его дочь обладает баркасом. Дмитрий Добкин приобрел скутер.