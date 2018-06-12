Журналисты показали шикарные яхты украинских политиков (видео)

Если взять лодку за 695 тысяч евро, то минимальные расходы на год составляют около 70 тысяч евро, и это только уход, без учета стоимости топлива.

Журналисты показали яхты украинских политиков, которые относят к самым дорогим в мире.

Как говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1, почти у каждого из нардепов есть своя яхта.

Диапазон цен на яхты колеблется от 20 до 695 тысяч евро. Кроме расходов на приобретение яхты, судно требует денег на обслуживание, что на год примерно составляет 10-15% от стоимости.

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Если взять лодку за 695 тысяч евро, то минимальные расходы на год составляют около 70 тысяч евро, и это только уход, без учета стоимости топлива.

Швартуются такие лодки, как правило, в специально оснащенных местах – «маринах» и яхт-комплексах, где стоимость хранения также немаленькая. Таких только на берегах Киева около десятка.

Журналисты выяснили, что, например, яхта «аграрного барона» Юрия Косюка, который получает дотации для своего бизнеса, стоит 180 миллионов долларов. Михаил Добкин имеет два катера, его жена – еще два, а его дочь обладает баркасом. Дмитрий Добкин приобрел скутер.

Также на гидроцикле катается по воде нардеп Артур Палатный, а лодочка «Монтеррей» за 20 тысяч евро есть у нардепа Александра Третьякова.

Депутат Оксана Билозир на имя своего мужа декларирует два водных мотоцикла – за более 40 тысяч евро и 140 тысяч гривен.

Журналисты отмечают, что это список "на самом деле бесконечен".