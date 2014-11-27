За деятельность иностранных специалистов в Кабмине должны отвечать те, кто их назначит - депутат

Об этом сказал народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

По его словам, относительно большинства кандидатур идет дискуссия - некоторые еще не дали согласия. «Здесь речь идет о том, что эти люди должны быть профессионалами, которые не связаны (с действующей властью - УНИАН) ни дружескими, ни бизнес-интересами... Речь идет о гражданах Грузии, Литвы, США. И речь идет о том, кто будет их выдвигать и нести ответственность за них", - сказал Черненко.

Говоря о том, в какие отрасли в Украине такие специалисты могут быть привлечены, он сказал, что "в основном это связано с экономикой, финансами". Однако Черненко считает, что иностранных специалистов можно назначать и как заместителей или консультантов в министерствах, которые нуждаются в реформировании, в частности, МВД и (частично) Министерства обороны.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде заявил, что выступает за предоставление возможности иностранцам работать в Украине на правительственных должностях.

«У нас сейчас многим ведомствам помогают зарубежные консультанты. Но этого мало. Моя идея заключается в том, чтобы через изменения в законах предоставить право привлекать на государственную службу иностранцев, вплоть до членства в правительстве. Или расширить круг лиц, которым президент может предоставлять украинское гражданство, причем в ускоренном режиме», - отметил он.

По мнению главы государства, от такого решения будет двойная польза: и привлечение профессионалов с опытом работы в западных странах, и «страхование» от коррупции.

При этом Порошенко отметил, что намерен пригласить иностранца на должность председателя Антикоррупционного бюро.

"Никому не будет кумом, сватом или братом, равноудаленный от всех политических сил технократ, которому мы все доверяем. Вот такой руководитель точно обеспечит эффективную работу бюро", - уверен президент.