В Краматорске состоялась конференция о проблемах участников АТО и переселенцев

Участие в мероприятии приняли представители общественных организаций, учреждений социальной защиты и волонтерской сообщества, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Оборонное ведомство на мероприятии представлял главный инспектор гуманитарного и социального обеспечения Главной инспекции Министерства обороны Украины полковник Валентин Федичев.

Донбасский межрегиональный центр профессиональной реабилитации инвалидов имеет большой опыт работы и не смотря на множество проблем, успешно выполняет свои функции, как объективного и субъективного характера. Всего таких центров в Украине 12.

"Социальная защита воинов АТО не может ограничиваться лечением раненых, их протезированием, компенсационными выплатами и назначению пенсий. Речь идет о создании государством условий для профессионального обучения и получения конкурентоспособной на рынке труда профессии, гарантированного трудоустройства. Человек, который потерял здоровье, защищая Родину, должна жить полноценной жизнью, а не выживать", - акцентировал полковник Федичев.

По его словам речь идет о необходимости разработки государственной программы социальной реабилитации военнослужащих и гражданских жителей, которые получили ранения во время боевых действий. Ведь война наконец закончится, а проблемы, которые она повлекла останутся. И со временем они будут обостряться.

К сожалению, времени на решение проблемы почти не осталось. Она уже обостряется, а вопросы комплексной реабилитации лиц, ставших инвалидами вследствие боевых действий, находится на организационной стадии и то только благодаря инициативе людей, которые непосредственно находятся в зоне проведения АТО.