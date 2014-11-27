Президент озвучил оппозиции условие для сотрудничества

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

"Уважаемые друзья из оппозиции, я к вам обращаюсь. Я - президент всех украинцев. И тех, кто голосовал за меня, так и тех, кто имел другой выбор. Поэтому я должен слушать и парламентскую оппозицию. Единство страны является для нас несомненной ценностью. А раз так, то еще важнее, чем слышать мнение оппозиции в Раде, считаться с наличием идеологического меньшинства в обществе. Немало людей, к сожалению, все еще поглядывают в сторону Таможенного союза, поддерживают идею о втором государственном языке и т.д. Буду откровенен: мы не станем предоставлять носителям подобных мыслей и никогда не дадим право вето на геополитические и цивилизационные решения", - сказал Порошенко.

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В то же время он заверил, что запланированная децентрализация власти позволит учесть местную специфику, в том числе в вопросах веры, исторической памяти, религии, этнических традиций...».