Порошенко заявил, что причина бедности большинства украинцев - коррумпированность чиновников

Президент Украины Петр Порошенко считает главными вызовом для страны коррупцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

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«Если говорить о главном внутреннем вызове, на мой взгляд, им остается коррупция», - сказал Порошенко.

"Я хотел бы в этом контексте назвать еще бедность, но ясно, что первопричиной низкого уровня жизни подавляющего большинства украинцев является тотальная коррумпированность государственного аппарата, сферы государственных услуг, некомпетентность и неэффективность государственного управления", - добавил президент.