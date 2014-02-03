Еврокомиссия установила, что коррупция поразила все страны-члены ЕС
20:59, 03 февраля 2014Мир
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Коррупция поразила все без исключения страны-члены Европейского союза
Еврокомиссия обнародовала отчет относительно коррупции / ТСН
Об этом сказано в обнародованном сегодня отчете Европейской комиссии - первом таком официальном исследовании в истории ЕС, сообщает Радио Свобода.
Особенно плохое положение, по данным отчета, в Румынии и Болгарии. В частности, в Румынии и бытовая, и политическая коррупция дальше составляет системную проблему, в Болгарии коррупция широко распространена, несмотря на то, что политики уже годами называют борьбу с коррупцией своим приоритетом, говорится в исследовании.
Читайте такжеTransparency International: Украинцы очень терпимы к коррупцииТакже серьезное беспокойство авторов отчета, учитывая коррупцию, вызвали Италия, Греция, Чехия и последний член Евросоюза Хорватия.
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