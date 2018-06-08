Некоторые европейские страны начали забывать: глава МИД Турции напомнил, что Крым - это Украина

Глава МИД Турции отметил, что некоторые европейские страны начали забывать то, что произошло в Крыму.

Турция не признает присоединение Крыма к России и продолжает считать его аннексией.

Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет РБК со ссылкой на Yeni Safak. Министр призвал не забывать об этом и другие страны.

Тему Крыма глава турецкого МИД затронул во время встречи с членами ассоциации культуры и помощи крымским татарам. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара всегда выступала в поддержку территориальной целостности Украины. "Мы никогда не забудем о том, что произошло в Крыму, никогда. Мы считаем случившееся аннексией Крыма", - заявил он.

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Чавушоглу отметил, что некоторые европейские страны начали забывать то, что произошло в Крыму. По его мнению, в этом случае они также должны нести ответственность за то, что происходит в Украине. "Мы напоминаем им, что если сейчас вы забудете о Крыме и завтра в Украине что-нибудь случится, вы будете нести ответственность за это", - подчеркнул он.

Глава МИД Турции подтвердил, что Анкара будет продолжать оказывать Киеву помощь и "никогда не забудет, что Крым является частью Украины". Он сообщил, что в скором времени две страны будут готовы подписать соглашение о создании зоны свободной торговли. Кроме того Чавушоглу отметил развитие отношений двух стран в сфере туризма. Он напомнил, что в 2017 году Турцию посетили 1,4 млн украинских туристов.

Вместе с Чавушоглу на мероприятии присутствовал глава МИД Украины Павел Климкин. В Турцию он прибыл с рабочим визитом, приуроченным к 74-й годовщине депортации крымских татар.