Голос из оккупации: что улучшилось и что ухудшилось в Крыму за годы российского хозяйствования

Прошло уже четыре года с тех пор, как Россия аннексировала Крым. Все это время Кремль продолжает пытаться искусственно создавать иллюзию «счастливого возвращения», и пропагандистские медиа из кожи вон лезут, чтобы убедить в этом мир и самих крымчан. Только вот реальная жизнь жителей полуострова измеряется не высокопарными новостями из мира «кривых зеркал», и даже не открытием Крымского моста, а куда более прикладными вещами, напрямую влияющими на качество жизни населения: ценами на различные услуги, качеством продуктов, сервисом, работой банковской системы, состоянием дорог, условиями для бизнеса, медобслуживанием, экологической ситуацией.

То, что во все эти аспекты ежедневной бытовой жизни оккупация привнесла немало изменений, не новость, а вот какие именно – УНИАН спросил у самих крымчан. Ввиду того, что на оккупированном полуострове процветает «стукачество», обыски, аресты «несогласных» (в традициях 37-го года), имена наших визави, в целях их личной безопасности, были изменены.

Белогорск

«Дякую за те, що пам’ятаєте про Крим», – этими словами закончился наш до этого русскоязычный диалог с крымским татарином Надиром, жителем города Белогорск (Карасубазар на крымскотатарском). Здесь мужчина живет с 1987 года, так что, говорит, сравнивать условия жизни ему есть с чем.

В Белогорске сейчас работает два банка – «Генбанк» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Покупательная способность населения, по словам Надира, «ниже плинтуса». Торговые точки на рынке массово закрываются (в первую очередь, те, которые торгуют вещами, но продуктовые тоже не далеко ушли).

Внутренние дороги как были разбиты, такими и остались. А вот дороги областного значения в порядок приводят – кладут новый асфальт, сейчас строится новая трасса «Таврида». «Парадокс в том, что дорогу сделали, проходит год, ее начинают снова ремонтировать – тупо отмывают деньги...», – считает мужчина.

Надир показывает фотографии трассы Белогорск-Яблочное, где как раз идет стройка. «Вдоль дороги росли деревья высотой 10-15 метров – теперь они спилены. Сады уничтожены», – сетует он.

Украинское радио или телевиденье в городе не ловит. «Аналоговое – все российское, с «душком» совка и нафталина», – подчеркивает Надир.

Поэтому информационная связь с миром – интернет и спутниковое телевидение. У Надира и самого «тарелка».

«Срач и мусор везде. В центре, конечно, убирают, но вот окраины города – это ужас. В городском саду шприцы валяются, я столько раньше не видел…», – рассказывает Надир.

В Белогорске есть Тайганское водохранилище, которое за время оккупации пришло в ужасающее состояние.

В 2011 году мужчина отдал дочку в класс с украинским уклоном, а в 2014-м, когда российские пропагандисты заливисто рассказывали с «голубых» экранов о том, что, наконец, в Крыму не будет притесняться ни один язык (РФ аннексировала украинский полуостров для «защиты русскоязычных»), что на официальном уровне будут полноценно функционировать три языка – русский, украинский и крымскотатарский, класс расформировали. Поэтому теперь в общеобразовательной школьной системе украинского языка нет, а крымско-татарский есть только в виде факультатива. Тем не менее, Надир отмечает, что украинский язык звучит в машинах, на свадьбах и в крымскотатарских кафе. «В Крыму давно, как пароль, используется слово «дякую»», – говорит Надир.

Ялта

Жители Ялты также пользуются услугами банка РНБК. По наблюдению Ольги, с которой общался корреспондент УНИАН, около 90% всех безналичных операций проходит через этот банк. «Жители его услугами пользуются, так как зарплату и пенсию многим перечисляют на карточку», – говорит она.

Женщина рассказывает, что цены на продукты в Ялте очень высокие, а качество их, по сравнению с украинскими аналогами, отвратительное.

Состояние дорог в Ялте, вне зависимости от того, в центре это или на окраинах, по словам женщины, плачевное. По словам Ольги, за последние четыре года она лишь несколько раз видела, как где-то в городе «латали» какой-то участок дороги. И, зачастую, результат «ремонта» исчезал через два-три месяца.

Жительницу Ялты возмущает и то, как власти закрываются от горожан «решетками» - высокими заборами.

Украинские телеканалы здесь также доступны только счастливым обладателям «тарелок». Ольга отмечает, что телевизор вообще не включает – пользуется только интернетом. Хотя, многие сайты здесь заблокированы.

В публичном общественном пространстве Ялты – на вывесках или же объявлениях – украинский язык не встретишь. А вот в разговорах местных отдельные словечки проскальзывают. «Причем бывает, как негативная ответная реакция, так и, наоборот, радостный взгляд, улыбка в ответ. Это, конечно, всегда приятно», – отмечает Ольга.

Симферополь

С начала оккупации жители Симферополя начали сильно экономить. Одежда, в большинстве своем, приобретается на распродажах, бытовая техника – в интернете. По словам местного жителя Алексея, неплохо в городе живется только руководящему составу «бюджетников» и силовикам – все остальные ищут дополнительный заработок. «До 2014 года такой возможностью был летний сезон. А сейчас «сезона» нет, каждый выкручивается сам», – говорит мужчина.

По его наблюдениям, уровень банковского обслуживания с началом оккупации стал похож на тот, который был в Крыму где-то в 2005 году. Во-первых, самих банков осталось совсем немного. «РНКБ (по всем показателям – «дочка» Сбербанка), Крайинвестбанк («дочка» РНКБ), Генбанк, банк «Россия», ЧБРР, «Морской»», – перечисляет Алексей. Во-вторых, во всех банках очень высокие проценты за открытие счетов, перевод средств, выдачу наличных. В-третьих, валюту можно менять только в банках. «В большинстве банков работает система «Клиент – Банк», только время ее работы с десяти утра до трех», – сетует мужчина.

По его словам, все официально работающие крымчане получили карты «Мир» «своих» банков и, так как терминалы есть почти везде, активно пользуются безналом при оплате товаров и услуг. Перевод денег с карты на карту возможен только для российских карт. А оплата товара в интернет-магазинах уже требует открытия международных карт. Причем, открыть их возможно только на материковой части России или Украины.

Цены на продукты в Крыму в два-четыре раза выше, чем в Украине. Проезд в общественном транспорте не дорожал давно, зато ежеквартально дорожает «коммуналка». «Но это не афишируется, поэтому народ платит – тактика «салями» работает очень хорошо», – отмечает он. (Тактика «салями» - политическая тактика постепенной советизации, – УНИАН).

Цены на бензин, по сравнению с 2015 годом, выросли на четверть, сейчас цена на А-95 46 рублей за литр – это чуть больше 18 гривен, что существенно ниже цен на топливо на материковой Украине. А вот дороги в Симферополе за годы оккупации лучше не стали. Алексей говорит, что там, где, за редким исключением, не проводилась реконструкция дороги (расширение, устройство дополнительных парковок), ремонтом занимаются только в случае, если ездить по ним становится опасно. И то, проводится исключительно ямочный ремонт. «Феодосийская трасса разбита фурами, которым теперь не запрещен въезд в Симферополь. Популярные и добротные раньше трассы Московская и Армянская за четыре года приходят в негодность и практически не ремонтируются», – рассказывает мужчина.

Впрочем, проведена реконструкция выезда из Симферополя в сторону Севастополя, существенно обновлены съезды с объездной в Симферополе. Также в городе существенно увеличилось количество парковочных мест.

Ни радио, ни украинских телеканалов в Симферополе «поймать» не удастся. Разве что, послушать что-то украинское можно в УКВ-диапазоне (ряд украинских радиостанций вещают на Крым через Чонгарскую вышку, сигнал охватывает всю Московскую трассу, «ловится» в Джанкое, Армянске, Красноперекопске и Симферополе, а также окрестных селах). Конечно, есть еще Интернет. «Правда, почти все сайты, оканчивающиеся на «.ua» блокируются. Спасают маленькие программки – помощники», – говорит Алексей.

Об украинском языке мужчина говорит, как о символическом шифре для местных: «Обмен фразами «Смачного» – «Дякую» звучит как пароль – отзыв. Для «ваты» украинский язык – как красная тряпка, но, если два года назад они возмущались, теперь помалкивают».

«Из хорошего, что бы ни говорили про медицину в России, в Симферополе капитально отремонтированы практически все больницы, проведена полная замена всего оборудования на новое и современное», – добавляет он.

Симферопольское водохранилище, в отличие от большинства крымских, заполнено как никогда раньше. Однако оккупация все равно проходит выжженной полосой по всей природе Крыма. Пересохшие озера и реки, уменьшение популяций животных и птиц, изменение путей миграции перелетных птиц, бесконтрольная вырубка лесополос при строительстве «Тавриды», бесконтрольная добыча песка в Донузлаве и Евпатории. «А строительство крымского моста вообще может повлечь за собой экологическую катастрофу в регионе», – рассуждает Алексей.

Мужчина говорит, что ему в нынешнем Крыму «трудно дышать» – отсутствие нормальных банков, невозможность делать давно привычные, пять лет назад еще элементарные вещи, не работающий железнодорожный вокзал, обнесенные решетками автовокзалы, и т.д. и т.п. «Крым, как и предсказывали, превращается в придаток к военной базе. К сожалению, после возвращения Крыма, Украине, как и 60 лет назад, придется много восстанавливать и строить заново», - говорит Алексей.

«Але, усе буде добре», – резюмирует он.

Севастополь

УНИАН удалось найти двоих его жителей города «русских моряков», согласных побеседовать с Украиной. Горожанка Алла рассказывает, что первые три года оккупации в Севастополе безумно росли цены на продукты – еженедельно, как минимум, на 20-30%. Сейчас, правда, уже по-разному. На что-то цена растет больше, на что-то – меньше. «Наиболее ощутимы – овощи и фрукты. Очень-очень дорогие, местных почти нет, а те, что завозят с материка, невкусные», – говорит она.

Коммуналка растет, проезд подорожал несколько раз. В мае еще обещают повышение. «Видимо, отложили – чтобы прошел праздник победы и инаугурация», – добавляет женщина.

В свою очередь, житель Севастополя Михаил отмечает, что нормально в городе живут те, у кого большая пенсия (от 35 тысяч рублей (14 тыс гривен)). А что касается плохих продуктов, то местные уже привыкли, а «понаехавшие» из России – не видели ничего лучше.

В 2014-2015 годы в городе открывалось много российских банков. Только вот все они по очереди начали закрываться, а сейчас работает не больше пяти. Основной, опять-таки, РНКБ – «дочь» Сбербанка России, который специально открыли, чтобы самому Сбербанку в Крым не заходить. Есть маленькие местные - «Морской» и «ЧБРР», которые существовали в Севастополе еще до аннексии.

Алла жалуется на отсталое программное обеспечение в банках, так как с карты или на карту перевести средства от другого человека практически невозможно. Только в пределах Крыма, и только на спецкарты «Мир». Из России переводы на банковские карты Крыма не проходят. А из Крыма через терминалы РНКБ можно переводить, но с очень высокими комиссиями. «Системы переводов официально не работают. Но некоторые банки подключились к Краснодарским серверам и оформляют такие переводы. Только нельзя писать крымские города, надо указывать город получателя или отправителя – Краснодар», – рассказывает Алла.

По ее словам, первые два года оккупации мало в каких магазинах были терминалы, так что население привыкло к наличному расчету. «Сейчас в крупных маркетах терминалы есть. Но большинство все равно рассчитывается наличными. Как приходит пенсия или зарплата на карту - сразу все снимают», – отмечает она.

Михаил добавляет, что в городе до сих пор не налажены связи электронных оповещений о платежах. «Единый расчетный центр принимает оплату только за воду, присылает платежку, а платить езжу в кассу водоканала наличкой рассказывает он.

Сам мужчина после оккупации стал больше пользоваться «безналом». В частности, потому, что идти никуда не нужно. «Агрессивный народ в очередях, а вот чиновники – подчеркнуто вежливые. Очень развито написание всяких жалоб, боятся потерять работу», – говорит он.

Что касается состояния дорог, то, как отмечает Михаил: «когда делали при прошлой жизни, они так быстро не разваливались». По его словам, как ни странно, но дороги начали «ремонтировать» с тех, которые до аннексии в ремонте не нуждались: сдиралось хорошее покрытие, стелилось покрытие хуже. «От Керчи до Симферополя только за 2014-й год два раза перестилали, - рассказывает мужчина. - Реально хорошо стали делать года с 2016-го, и то, дорога Севастополь – Евпатория вся в «грыжах». Жаркий климат. Видимо, не могут подобрать смесь, и исполнители на всем экономят».

Михаил также рассказывает, что город часто стоит в пробках, а культура вождения сильно упала. «Много понаехало всяких «крутых» и просто придурков. В 2014 году в Севастополь завезли много автомобилей из России. Повыкупали там весь «чермет», который и продать уже не мечтали. А тут «доверчивые хохлы», с накопленными в украинские времена деньгами. Автомастерские плюются, а впечатление создается, что народ «зажил» - столько машин…», – отмечает он.

С бизнесом в городе очень сложно. Сильно повысились налоги, появились новые патенты. Предприниматели жалуются, что их дело в любой момент может кто-то «отжать». Алла рассказывает, что на центральных улицах – Большой морской и Ленина – до оккупации снять помещение было бы фантастической удачей. «А сейчас идешь, и буквально через дверь: «аренда, продажа, аренда…»», - говорит она.

Женщина отдельно жалуется и на нынешнее медобслуживание в городе. Приемы у врачей только - по талонам, которые нужно брать в конце месяца на следующий месяц. А если речь идет об «узких специалистах», то и за два-три месяца. «То есть, ты за месяц уже должен знать, что ты заболеешь или упадешь…», – рассуждает женщина.

В частных кабинетах большие очереди, а услуги очень дорогие.

После оккупации в город приехали врачи из России, но их квалификация вызывает у местных жителей сомнения. «Я могу судить об этом со слов моей подруги-фармацевта. Она, когда видит, какие рецепты эти врачи выписывают, говорит, что у нее волосы на голове дыбом встают», – отмечает Алла.

«Медицина раньше была довольно хорошая. А после оккупации очень многие врачи уволились - кто уехал в Украину, кто в Россию, кто вовсе из медицины ушел», – добавляет она.

По словам Аллы, в больницах действует указание, мол, родственники больных не должны покупать и приносить лекарства. Назначать больному можно только то, что есть в наличии в больнице. «А у них это аспирин, анальгин, но-шпа - простейший набор. То есть, людей просто не лечат», – отмечает Алла.

На весь город работает один патологоанатом, так что с захоронением своих близких у жителей Севастополя постоянные проблемы.

В аптеках ассортимент медикаментов, на первый взгляд, большой. Но импортные лекарства очень дорогие, а российские, хоть и стоят в разы дешевле, не имеют эффекта. «Так что эти самые бабушки, которые в 2014 году швыряли моей подруге-фармацевту в лицо украинские таблетки и говорили «дай нам наше, российское, не надо нам хохляцкое», теперь ноют, просят у нее то, что годами пили, привыкли…», – рассказывает Алла, добавляя, что из Украины люди «пакетами» везут в Крым лекарства себе и своим знакомым.

«Я не говорю, что, в Украине все хорошо, я не «в розовых очках». Но если сравнивать, а я имею такую возможность, то это - небо и земля. Не говоря уже о психологической обстановке», – говорит Алла.

Украинский язык в городе практически не звучит.

«Слышу, как люди между собой разговаривают. В магазинах уже продавцы, которые и не поймут…», – подчеркивает Михаил.

«Власть здесь безумно боится всего украинского», – убеждена Алла.

Мобильная связь в Севастополе, по мнению местных жителей, отвратительная – телефоны живут своей отдельной жизнью. Можешь начать разговаривать, а разговор оборвался или пропал звук. Нужно по квартире ходить, искать точку, где лучше ловит.

Как и в других городах, основной источник информации здесь – интернет. Но работает он из рук вон плохо. Алла вспоминает, как видела в прошлом году репортаж на украинском телеканале, мол, в Крыму работает 4G: «Мне так стало смешно. Тут домашний-то интернет почти «лежит». Про мобильный интернет молчу».

Женщина отмечает: только «понаехавшие» из России довольны положением дел и говорят: «Мы так всегда жили, только у вас еще море и солнце. А у нас-то люди помнят другую жизнь…»

Керчь

Жители Керчи с начала оккупации преимущественно пользуются наличкой. Банки здесь нужны только, «бюджетникам», которые получают зарплату на карту. «Остальная часть населения, кто работает в частном секторе, получают «черный нал». Покупательная способность населения очень уменьшилась. Цены на продукты и все остальное стабильно растут», – рассказывает местный житель Владимир.

Что касается общеизвестных проблем с пресной водой в городе, то, по его словам, населению, на самом деле, пока хватает. Нехватка чувствуется только в сельской промышленности. «Поля под Феодосией, к примеру, стоят выгоревшие…», – говорит он.

Дороги в городе показательно ремонтируются. Но только основные, по которым с 2014 года проходило много грузовой техники (военную технику, по словам Владимира, преимущественно переправляют поездами): «Причем, дороги, построенные при Украине, выдерживают. А то, что построили при России, перестилают по несколько раз, но все равно хватает их на сезон».

Владимир рассказывает, что керченская переправа со своей задачей полностью справляется. «Поток туристов слишком мал, чтобы паром не справлялся», – говорит он.

Медиа-пространство полностью Российской Федерации. Однако, как отмечает Владимир, многие смотрят украинские каналы через интернет или по «спутнику». Украинская реклама проскакивает на интернет-сервисах. А в целом, украинский язык звучит, преимущественно, через музыку. «Многие любят и продолжают слушать украинских исполнителей», – резюмирует наш собеседник.

Судак

В городе также работает РНКБ, но, по словам нашей собеседницы Марины, пользоваться услугами банка не вполне удобно. Особенно, если сравнивать с тем, что было до оккупации. В частности, тот же «Приват 24», позволяющий проводить операции через телефон. «Сегодня таких функций нет. А этот банк – это как «Ощад» несколько лет назад. Касса, очереди, тетеньки… Инфраструктура так себе», – отмечает она.

Безналичный расчет в магазинах Судака и до 2014 года не был сильно распространен, а теперь таких возможностей - платить с телефона или используя PayPass – просто нет. Конечно, для пополнения мобильного счета терминалы по городу стоят, но вот чтобы заплатить за услуги ЖКХ нужно идти в «старую-добрую» кассу.

Рынок в Судаке сам по себе небольшой, и за эти годы стал ощутимо меньше. Зато очень выросли цены - теперь стали ближе к московским. «Отдыхающие из России, когда в прошлом году приезжали, говорили, мол, ладно, фруктов мы и у себя поедим. Потому что цены здесь неадекватные», – вспоминает Марина.

Покупательная способность местного населения очень снизилась. По словам девушки, чтобы кто не говорил, а поток туристов ощутимо уменьшился. Да и платежеспособность у них так себе. «Крым остался популярным только для его истинных фанатов, фанатов крымских гор. А в плане сервиса это сегодня какие-то 90-е. Очень много по-настоящему «советского» обслуживания», – добавляет она.

В разговоре с корреспондентом УНИАН девушка подчеркивает, что открытие Крымского моста вряд ли поможет туристическому сезону. Большинство местных убеждены: кто хотел приехать, те и так приедут. «Но таких сезонов, как были при Украине, уже нет», – подчеркивает она.

А вот ситуация с дорогами в Судаке, однозначно, в плюсе. Марина говорит, что их действительно стали делать. Помимо «Тавриды», которую строят, сделали ремонт на центральной улице города, сделали свежую разметку, поставили светофоры. «Таких дорог в Крыму не было, и я скажу, что даже в Киеве не везде есть такие», – говорит Марина.

Также проложили дорогу через небольшой поселок, который был между Судаком и Дачным. Впрочем, тут не все сделано с умом, так что вредит экосистеме. «Во-первых, очень много посадок теперь вырубается. Во-вторых, много свезли, я даже не знаю, что это… песчаник, наверное. То есть, они исчерпывают карьеры, которые были в Крыму, и, очевидно, что, когда мы заберем Крым, они будут пусты», – сетует Марина.

Украинские таблички в городе постарались максимально поменять. Причем, порой, это доходило до откровенного бреда. «Там, где были старые таблички «вул». Просто затерли букву первую и осталось «ул»», – приводит пример наша собеседница.

Украинские сайты заблокированы. Плюс, заблокирован «Телеграмм». Работает российское телевидение, российские сайты, «Яндекс». Украинская речь в Судаке, в отличие от Старого Крыма, не звучит. «В Старом Крыму больше крымских татар, которые, понятное дело, тяготеют к Украине. Там даже есть продуктовый магазин, где играет украинская музыка и где украинские ценники. Их пытались закрыть, но пока не вышло», – отмечает Марина.

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Во время подготовки материала и поиска героев, корреспондент УНИАН обратил внимание на то, что объединяет всех, кто, в итоге, согласился на такой разговор. Речь не только о том, что адекватно отвечать на вопросы согласились лишь люди с более-менее проукраинской позицией, вынужденные ходить по улицам родных городов, «украшенных» ненавистным им «триколором». Все эти люди, так или иначе, демонстрировали то, о чем кричат во всеуслышание правозащитники и журналисты, но о чем порой забывают жители материковой Украины, обвиняющие крымчан в «сдаче Крыма» - в Крыму ждут Украину. И Украина не должна их разочаровать. Ведь в цивилизованном мире на долгожданные встречи принято приходить. Желательно, не опаздывая…

Ирина Шевченко