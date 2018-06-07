Путин прокомментировал "убийство" Бабченко и "расстрельный список" журналистов

Ему также ничего не известно о "расстрельном списке" из 47 фамилий.

Президент РФ Владимир Путин назвал "контрпродуктивной" инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопросы после "прямой линии" с гражданами России.

"Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была продиктована, тем более, если это выносится на международную арену" - заявил Путин.

Он добавил, что международные журналистские организации осудили такие действия Украины как "провокацию", и выразил надежду, что "такое повторяться не будет".

По словам Путина, необходимо думать о том, "чтобы обеспечить безопасность журналистов и их деятельность".

Он подчеркнул, что ему ничего не известно о "расстрельном списке" из 47 фамилий, о чем заявили правоохранительные органы Украины.

Читайте такжеСБУ подтвердила подлинность "расстрельного списка" из 47 журналистов - СМИ

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, проживающего в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер" - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.

31 мая Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

5 июня издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов, писателей и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров. СБУ открыла уголовное производство из-за публикации этого списка.