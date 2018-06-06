"Крымского диверсанта" Панова в России жестоко пытали с "сексуальным подтекстом" – адвокат

Адвокат заявила, что в ходе рассмотрения дела Панова были зафиксированы множественные нарушения уголовно-процессуального законодательства РФ.

Гражданин Украины Евгений Панов, которого оккупационные власти России в Крыму назвали «диверсантом» был подвергнут жестоким пыткам, в том числе с сексуальным подтекстом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила адвокат Панова Ольга Динзе на пресс-конференции в Киеве.

«С самого начала, момента задержания, Евгений Панов был жестоко избит, а также подвергнут жестоким пыткам – его подвешивали, наносили ему телесные повреждения разной степени и тяжести», - заявила она.

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«Чтоб вы представляли – это крупный, высокий мужчина и когда его подвешивают, соответственно кости выламываются, мышцы, сухожилия – все страдает, это действительно жестокие были пытки. Также пытки с сексуальным подтекстом – ему на мошонку накидывали хомут и затягивали до посинения, после чего требовали от него подписать те пояснения и в дальнейшем показания, который были составлены заблаговременно сотрудниками ФСБ РФ», - рассказала Динзе.

Она отметила, что через несколько дней этих жестоких издевательств и пыток Панов был готов подписать все что угодно.

Кроме того, адвокат заявила, что в ходе рассмотрения дела Панова были зафиксированы множественные нарушения уголовно-процессуального законодательства РФ.

Как сообщал УНИАН, 10 августа 2016 года в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов». Как утверждали в российской спецслужбе, одним из организаторов запланированных терактов является задержанный Евгений Панов - житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины.

Украинская полиция, в свою очередь, открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.

16 апреля 2018 года «крымскому диверсанту» Панову зачитали обвинительный приговор сразу по нескольким статьям. Украинца обвиняют, в частности, в «подготовке диверсии в Крыму в составе диверсионной группы».