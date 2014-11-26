«Оппозиционный блок» покинул заседание рабочей группы по подготовке Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин.

«Коалиция, когда определится, тогда в телефонном режиме будет с нами связываться», - сказал он.

Левочкин уточнил, что «основной вопрос» - это повестка дня на завтрашнее заседание Верховной Рады.

По его словам, часть коалиции хочет, чтобы сначала избирался председатель Верховной Рады, его заместитель и первый заместитель, а часть коалиции хочет формировать собственное коалицию и обсуждать должности в правительстве.

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Левочкин добавил, что консультации проходят в формате представителей коалиции.

В то же время, представитель “Самопомочи” Оксана Сыроед отметила, что в заседании рабочей группы был объявлен перерыв, поскольку “некоторые вещи, которые касаются повестки дня, мы должны решить прежде всего коалиционной группой”.

Таким образом, сейчас будут происходить совещания в будущих фракциях, а затем участники заседания намерены вернуться к работе в формате коалиции.