Боевики могут взять силы АТО в "котел" под Дебальцево – СНБО (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, ситуация в зоне антитеррористической операции остается напряженной. В частности в течение суток российские наемники совершили массированные обстрелы на Дебальцевском, Донецком, Луганском направлениях и в районе Бахмутовской трассы.

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"Анализ полученных данных свидетельствует о вероятности активизации боевых действий на направлении Лисичанска и Станично-Луганского. Боевики сосредоточивают основные усилия на установлении контроля над дорогой Лисичанск-Луганск, захвате правого берега реки Северский Донец. Сохраняется вероятность наступления с территории РФ в направлении Нижняя Ольховая Станично-Луганского района. Существует угроза активизации действий боевиков для попытки окружения украинских подразделений под Дебальцево", - сказал Лысенко.

По его словам, командование сил АТО принимает адекватные меры для нейтрализации этих угроз.

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