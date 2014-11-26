Боевики могут взять силы АТО в "котел" под Дебальцево – СНБО (карта АТО)

14:03, 26 ноября 2014
Политика
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В Совете национальной безопасности и обороны не исключают начала наступления боевиков в направлении Лисичанска, Станицы Луганской и попытки окружения сил АТО под Дебальцево.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, ситуация в зоне антитеррористической операции остается напряженной. В частности в течение суток российские наемники совершили массированные обстрелы на Дебальцевском, Донецком, Луганском направлениях и в районе Бахмутовской трассы.

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"Анализ полученных данных свидетельствует о вероятности активизации боевых действий на направлении Лисичанска и Станично-Луганского. Боевики сосредоточивают основные усилия на установлении контроля над дорогой Лисичанск-Луганск, захвате правого берега реки Северский Донец. Сохраняется вероятность наступления с территории РФ в направлении Нижняя Ольховая Станично-Луганского района. Существует угроза активизации действий боевиков для попытки окружения украинских подразделений под Дебальцево", - сказал Лысенко.

По его словам, командование сил АТО принимает адекватные меры для нейтрализации этих угроз.

Інформація станом на 26 листопада / rnbo.gov.ua

Полную версию карты можно посмотреть здесь.

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