Украине будет очень непросто вступить в НАТО - Нуланд

Об этом она заявила в интервью "Медузе".

"Поймите, мы считаем, что все страны евроатлантического региона, включая и Россию, если ее руководство примет такое решение, имеют право обсуждать с НАТО перспективы более тесного сотрудничества. Готова ли страна нести ответственность, связанную с членством в альянсе — это другой вопрос. Для государств Центральной Европы это очень длительный процесс, требующий значительных преобразований", - заявила Нуланд.

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"Мы не обсуждали перспективы вступления в НАТО ни с нынешним украинским правительством, ни с народом Украины. В течение длительного времени украинцы предпочитали сохранять статус неприсоединившегося государства. Закрывать для Украины перспективу вступления в НАТО мы не готовы, но если Украина решит встать на этот путь, это будет очень непросто", - подчеркнула помощник госсекретаря США .