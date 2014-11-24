ПА НАТО призывает Россию выполнить Минские договоренности

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующая резолюция „Поддержка украинских суверенитета и демократии” была единогласно принята сегодня в Гааге в рамках заседания Парламентской ассамблеи НАТО. Резолюцию подготовил депутат Витольд Вашжиковский (Польша).

Представляя резолюцию, политик отметил, что Украина стоит перед внешними и внутренними угрозами, включая российскую военную агрессию.

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„Документ осуждает нарушение Россией международного права и действия, которые поддерживают конфликт на востоке Украины. Пока Москва не покажет свое желание уважать международное право, альтернативы продолжать политику санкций в отношении Москвы нет. Резолюция призывает Россию имплементировать Минские договоренности, отвести (войска) с востока Украины и положить конец незаконной аннексии и оккупации Крыма”, - заявил Вашжиковский.

При этом он выразил уверенность, что „евроатлантическое сообщество имеет моральное и стратегическое обязательство помочь Украине”. „Украинцы уже предприняли много существенных шагов и заслужили наше уважение. Они избрали ответственных лидеров, они доказали скептикам, что Украина никогда не притесняла и не будет притеснять своих русскоязычных граждан или этнические меньшинства. Они также продемонстрировали верность защищать свою свободу и европейский выбор. Я уверен, что драматичные события 2013 и 2014 годов поставили Украину на правильный и необратимый путь, прочь от советского прошлого и навстречу европейскому будущему. Мы должны помочь Украине имплементировать этот положительный сценарий”, - подчеркнул Вашжиковский.