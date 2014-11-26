Боевики на Донбассе убили, по меньшей мере, 1776 людей - СБУ

Об этом в своем Фейсбуке сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, передает Еспресо.TV.

"Только по материалам уголовных дел, расследованных следователями органов безопасности, членами террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" убиты 1776 людей. Из них 15 представителей правоохранительных органов, 1132 военнослужащих и 629 гражданского населения", - написал Лубкивский.

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По его словам, в текущем году следователи органов безопасности расследовали 1 тыс. 907 уголовных производств по фактам совершения террористических актов и других преступлений террористической направленности, в которых сообщено о подозрении 573 лицам (руководителям, активным членам и руководствам "так называемых ДНР и ЛНР").