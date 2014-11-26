Россия вынуждена будет освободить Савченко - Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Сегодня мы ведем переговоры с международными организациями по вопросу о помощи по освобождению Надежды Савченко. Также мы обратились в Красный Крест. В день принятия депутатами присяги Надежда Савченко также будет принимать присягу вместе со всеми народными депутатами нового созыва. Кроме того, в коалиционном соглашении отмечено, что Надежда Савченко станет единственным от всех фракций кандидатом в членство в ПАСЕ, что предоставит ей специальный дипломатический статус, который обяжет Российскую Федерацию немедленно освободить ее из-за решетки», - сказала Тимошенко.

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Справка УНИАН. Летчица Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Там летчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в СИЗО в Воронеже.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Во время открытия сессии ВР на табло в сессионном зале будет продемонстрирована депутатская присяга, которая будет подписана Савченко.

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченкопод стражей до 13 февраля 2015 года.