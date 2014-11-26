Порошенко в декабре может выступить в польском парламенте - Сикорский

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом сегодня сообщил председатель Сейма Радослав Сикорский.

Он выразил надежду, что Порошенко выступит с такой речью.

По словам Cикорского, президент Польши Бронислав Коморовский может подписать акт ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом во время визита Порошенко в Варшаву.

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Сегодня депутаты нижней палаты польского парламента начали рассмотрение этого соглашения, которое планируют ратифицировать в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина и новый посол Украины Андрей Дещица обсудили запланированный на 17-18 декабря визит Порошенко в Польшу.