Беларусь утвердила соглашение о демаркации госграницы с Украиной

Об этом сообщили в среду в пресс-службе белорусского правительства.

"Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения", - отмечается в документе.

Белорусско-украинское соглашение, которым утверждается Положение о демаркации госграницы с Украиной, было подписано 30 июля 2014 года в Чернигове. "Положение определяет порядок демаркации государственной границы между странами и является правовой основой деятельности совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии", - отметили ТАСС в Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси. Там пояснили, что документом предусматривается порядок обозначения государственной границы и вынесения его обозначения непосредственно на местность.

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Как сообщалось ранее, Кабмин Украины 12 ноября также утвердил соглашение о положении о демаркации госграницы.

Общая протяженность государственной границы между Беларусью и Украиной составляет около 1084 км. Договор между странами о государственной границе был подписан 12 мая 1997 года в Киеве, однако парламент Беларуси ратифицировал его лишь в 2013 году. С 24 июня 2014 года совместные рабочие группы приступили к вынесению с карты на местность государственной границы между Беларусью и Украиной.

В Беларуси ранее были упрощены некоторые процедуры для проведения демаркации границы с Украиной. Президент Александр Лукашенко 1 сентября 2014 года подписал указ "О демаркации Государственной границы Республики Беларусь с Украиной".