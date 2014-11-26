Миллионы Лазаренко разделят между собой США и островной банк

Об этом пишет ZN.UA.

Почти 75 миллионов долларов вероятнее всего поступят на счета американского правительства, сообщает Голос Америки.

Параллельно с судом над Лазаренко в Калифорнии, в американской столице в 2004 году был начат процесс конфискации его имущества. Американской системе правосудия удалось установить местонахождение около 250 миллионов долларов, которые были выведены из Украины коррупционным путем и находятся на счетах в островных государствах Антигуа и Гернси, Литве, Лихтенштейне и Швейцарии. На эти деньги претендовали многие стороны, включая самого Лазаренко и российский "Газпром".

Среди них и банк "Еврофед", который был основан Лазаренко на Антигуа, но сейчас управляется назначенным судом ликвидатором. Банк пошел на мировую с правительством США, которое также является одной из сторон процесса, и согласился на снятие претензий по большей части денег. Судья эту мировую одобрил.

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Партнер юридической компании AGG Берд объяснил, что у Украины была возможность претендовать на эти деньги, когда в 2004 году это дело было начато. "Насколько мне известно, государству Украина пришло уведомление о том, что спора об этих деньгах нет. Украина в той время приняла решение не участвовать в этом процессе или не приняла никакого решения", - говорит юрист.

Берд утверждает, что на сегодняшний момент "официально войти в это дело у Украины шанса практически нет", поскольку прошло много времени. "Первое, что спросит судья, судья, а где вы были раньше. Дело уже подходит к завершению", - говорит он.

Однако, Украина имеет возможность претендовать на деньги, выведенные бывшим премьер-министром коррупционным путем, говорит Берд. Существуют прецеденты, когда те деньги, которые Соединенные Штаты Америки конфисковали у иностранных лиц, которые были признаны виновными в нарушении американских законов, были использованы для финансирования проектов в этих странах. Например, такая ситуация сложилась в Казахстане. Была создана специальная организация, которой была передана по крайней мере часть денег и которая вела проекты в Казахстане.

Для этого юрист предлагает украинскому правительству уже сейчас инициировать переговоры на эту тему с Министерством юстиции США.