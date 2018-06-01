Украинский журналист на росТВ разозлил зал напоминанием о лжи Путина (видео)

Роман Цимбалюк в эфире пропагандистского канала "Россия 1", напомнил, как президент России Владимир Путин врал об аннексии Крыма.

Журналист УНИАН Роман Цимбалюк в эфире одной из телепрограмм на российском пропагандистском канале "Россия 1", напомнил, как президент России Владимир Путин врал об аннексии Крыма.

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Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"Когда начиналась операция по аннексии Крыма, мы все помним слова о том, что это народная самооборона и можно купить в любом военторге. А прошло время, и он сказал, что мы никогда не скрывали (аннексию Крыма Россией, - прим. ред.)", - сказал он.

Ведущая передачи сразу переключила разговор на другую тему, отметив, что это якобы излюбленная тема украинского журналиста.

См. видео с 4-й минуты

Как сообщал УНИАН, 14 декабря корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина спросил у него, будет ли тот занимать такую же абсурдную позицию по Донбассу.

"Если вы все-таки выиграете выборы, возможно, вы будете и дальше занимать такую абсурдную позицию по Донбассу, по миротворцам?.. И на практике, люди ваши, которые решают там вопросы, они и занимаются резней населения Донбасса...", - задал вопрос украинский журналист, чем вызвал негодование аудитории.