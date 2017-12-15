Украинский журналист объяснил, почему его вопрос Путину привел зал в бешенство (видео)

В четверг, 14 декабря, во время пресс-конференции президента России Владимира Путина вопрос корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка встретили криками "Провокация". Эту ситуацию журналист прокомментировал на своей странице в Facebook.

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"Вчера на меня шипели-пищали, выкрикивали "провокация", когда я спрашивал у Владимира Путина о резне, которую устраивают его люди на оккупированной части Донбасса", - говорится в его сообщении.

Цимбалюк отметил, что россияне не хотят "впускать в себя войну" и признавать факт российских преступлений.

"Так легче, и можно бесконечно спрашивать про надои молока и улов рыбы, а также благодарить Владимира Владимировича за "наше счастливое детство", - добавил корреспондент УНИАН.

14 декабря корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина спросил у него, будет ли тот занимать такую же абсурдную позицию по Донбассу.

"Если вы все-таки выиграете выборы, возможно, вы будете и дальше занимать такую абсурдную позицию по Донбассу, по миротворцам?.. И на практике, люди ваши, которые решают там вопросы, они и занимаются резней населения Донбасса...", - задал вопрос украинский журналист, чем вызвал негодование аудитории.