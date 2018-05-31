МИД требует от России допустить к Кольченко украинского консула
Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации допустить украинского консула к незаконно осужденному украинскому активисту Александру Кольченко, который сегодня объявил голодовку.
Об этом в микроблоге Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
«Александр Кольченко объявил голодовку. Требуем от РФ немедленно допустить украинского консула. Требуем освобождения Кольченко», - заявила пресс-секретарь.
«За 4 года РФ не допустила украинских консулов к Олегу Сенцова и Александру Кольченко. В нарушение всех норм. Призываем партнеров усилить давление на РФ», - подчеркнула Беца.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, незаконно осужденный в России Александр Кольченко объявил голодовку и требует освобождения режиссера Олега Сенцова.
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Справка УНИАН. Сенцова вместе с Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.
14 мая Сенцов, который удерживается в колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области РФ), объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которой он назвал освобождение всех 64 украинских политзаключенных Кремля.
Кольченко отбывает наказание в исправительной колонии №6 (г. Копейск, Челябинская область РФ).