СБУ анонсировала проведение сегодня брифинга по убийству журналиста Бабченко

14:19, 30 мая 2018
Политика
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Бабченко убили вчера вечером / фото УНИАН

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак проведет сегодня брифинг относительно расследования убийства в Киеве журналиста телеканала ATR, гражданина России Аркадия Бабченко.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, «сегодня, 30 мая, в 17.00 в пресс-центре СБУ (ул. Владимирская, 35) состоится брифинг председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака по делу Бабченко».

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге квартиры в доме, где он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ. 

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Новость в сюжете: "Убийство" в Киеве Аркадия Бабченко
Теги: #убийство#Аркадий Бабченко