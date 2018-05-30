МВД Чехии требует не обвинять чешскую сторону в гибели Бабченко

Там отметили, что сожалеют о гибели журналиста и решительно отвергают связь этого события с министерством.

МВД Чехии заявило, что расстрелянный в Киеве российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко не просил убежища в стране, и призвало прекратить спекуляции относительно косвенной вины министерства в убийстве.

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Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. МВД Чехии таким образом отреагировало на информацию отдельных СМИ и журналистов в соцсетях относительно проживания Аркадия Бабченко в Чехии, передает ЕвроПравда.

"МВД четко заявляет, что Бабченко не просил разрешения на временное или постоянное проживание или убежище в Чехии", - говорится в заявлении.

"Нам жаль по поводу смерти журналиста, которого застрелили в Киеве, однако мы решительно отвергаем связь этого события с министерством и предположение, что гибель Бабченко могла стать результатом слабости МВД", - заявили в чешском ведомстве.

Там призвали также прекратить угрозы в соцсетях в адрес отдельных сотрудников МВД.

Накануне издание Aktualne написало, что Аркадий Бабченко прибыл в Чехию в феврале 2017 года, однако уехал чуть менее чем через полгода после того как потерял надежду получить разрешение на проживание.

"Когда он ехал из Праги в прошлом году, то говорил, что единственный способ остаться – просить политического убежища, однако он не хотел этого делать, поскольку это означало бы потерять возможность покидать территорию Чехии по крайней мере год", - рассказал журналист Ондржей Соукуп, который знал Бабченко.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Аркадий Бабченко – российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России переехал в Прагу, затем – в Украину.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.