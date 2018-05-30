Полиция искала видео с камер в доме Бабченко накануне его убийства - СМИ

06:18, 30 мая 2018
Политика
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Бабченка убили 29 мая / Фото УНИАН

Полиция искала видео с камер наблюдения в доме российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко накануне его убийства, вечером 29 мая.

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Об этом сообщает Громадське со ссылкой на источники. По их данным, в 5 утра в доме Бабченка по улице Никольско-Слободской полиция искала видео с камер наблюдения.

Какого именно дела касались следственные действия - не указывается.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ. 

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Новость в сюжете: "Убийство" в Киеве Аркадия Бабченко
Теги: #Аркадий Бабченко