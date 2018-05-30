Аркадий с войны не вернулся

От редакции. Колонка была опубликована до того, как стало известно, что с Бабченко все в порядке. Оставляем её на память с пожеланием Аркадию долгой и счастливой жизни.

Русские всё знают. Знают, что их страна ведёт войну. Знают, что люди, которые захватили Крым, уже там начали убивать – убивать украинских военных, убивать крымских татар. Знают, что этот «русский мир» переехал сразу на Донбасс и задумал «новороссию». Число погибших исчисляется не десятками, а тысячами. Это в России не секрет. Не секрет, что регулярно в российских больших и маленьких городках и сёлах хоронят тайком граждан «великой» страны, которые силой оружия пытались доказать это «величие». Везут их не только из Украины, есть ещё Сирия. Об этом все знают, но стараются не замечать, ведь так сладко стелют в российском телевизоре. Здесь, в России действительно уверовали в свою исключительность.

Кем был Аркадий Бабченко? Он был разрушителем этой альтернативной реальности. Он чёрное называл чёрным, а красное красным. Ведь даже те, кто «был не согласен» с ним, в глубине души знал и знает, что он прав. Неприятно, когда кто-то возвращает на грешную землю, когда говорит и пишет о преступлениях страны, гражданином которой он являлся. Только почему-то в «самой православной» стране в этой галактике очень расстраиваются, когда им говорят, что хватит трупов, хватит убивать.

В стране духовных скреп для таких, как Бабченко, придумали специальный термин - «национал-предатели». В российском сознании можно снисходительно отнестись к поверженным врагам, но только не к «предателям». Они недостойны «прощения». Так и произошло.

Кем был Аркадий Бабченко? Он был разрушителем этой альтернативной реальности. Он чёрное называл чёрным, а красное красным

Эта трагедия по полной будет использована в России как топливо для информационной войны и подтверждения знакомого тезиса «в России хорошо, а везде плохо». Будут винить всех подряд: хунту, фашистов и может даже бандеровцев. В зеркала будут стараться не смотреть, хотя, в российской альтернативной реальности они тоже уже показывают то, что хочет видеть смотрящий в них. Услышим мы много о плохой и опасной Украине, где погибают российские журналисты.

Аркадий последние время часто писал, что не хочет снова ехать на войну, но, по-сути, он с поля боя никогда и не уходил

Человек, который непосредственно нажал на спусковой крючок и выстрелы которого оборвали жизнь Аркадия Бабченко, может быть кем угодно. Но сомнений, что журналиста убили за его гражданскую позицию, у меня нет. Уж слишком сильно в РФ многих корежило от его «не скорблю».

Аркадий прожил год в Украине и только сейчас понемногу начал привыкать и принимать себя здесь. Он подчеркивал, что является гражданином другой страны и никогда не комментировал наши украинские дрязги и не принимал ни одну из сторон в извечном нашем споре о зраде-перемоге.

Аркадий последние время часто писал, что не хочет снова ехать на войну, но, по-сути, он с поля боя никогда и не уходил.

Роман Цимбалюк