"Поддержать надежду Украины на вступление в НАТО": Парламентская ассамблея Альянса приняла итоговую декларацию саммита

В заявлении также содержится призыв к странам Альянса предоставить Боснии и Герцеговине план реформ по подготовке к ее членству в НАТО.

Грузия и Украина должны получить надежду на интеграцию в Североатлантический альянс. Об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая 28 мая завершилась в Варшаве.

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В заявлении также содержится призыв к странам Альянса предоставить Боснии и Герцеговине план реформ по подготовке к ее членству в НАТО.

Парламентарии обратились к лидерам Альянса с призывом продемонстрировать "единство и сплоченность" на саммите в июле и показать, что организация остается надежной перед лицом угроз безопасности. Главными угрозами были названы Россия и терроризм.

Члены ПА НАТО считают, что необходимо противостоять и противодействовать политике Москвы, направленной на дестабилизацию в странах, которые являются союзниками и соседями членов Альянса. При этом с Россией необходимо вести "конструктивный диалог", сказано в декларации.

Напомним, 9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Киев будет настаивать на получении Плана действий по членству в НАТО.