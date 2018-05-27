Волкер назвал Суркова надежным переговорщиком по решению ситуации на Донбассе

Американский дипломат заявил, что общение с Сурковым способствует решению ситуации на Донбассе

Курт Волкер негативно воспринимает такое решение, как отстранение Владислава Суркова с должности уполномоченного президента России по Донбассу и переговорщика. Об этом заявил Курт Волкер, специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины, передает "Крым Реалии".

В частности, по мнению Волкера, общение с Сурковым способствует решению ситуации на Донбассе.

"Я видел сообщение в прессе (о возможной замене, - ред.), но официально мы не имеем информации из Кремля, будет ли он, или не будет продолжать. Он очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно. Я был бы удовлетворен продолжать работу с ним, если Кремль его выберет", - сообщил он.

В то же время Волкер отметил, что решение по Донбассу находится в руках Путина:

"Но в то же самое время, если они решат сделать замену, - а это прерогатива президента Путина - ключевым здесь является то, чтобы мы говорили с кем-то, кто имеет прямой канал связи с президентом Путиным. Так как решение действительно находятся в его руках", - отметил американский дипломат.

Ранее Волкер заявил, что гуманитарная ситуация на востоке Украины, особенно вблизи зон боевых действий на Донбассе, осложняется течение длительного времени и сейчас требует срочных решений.