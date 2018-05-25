"Произведена еще в СССР": в России ищут оправдания за сбившую МН17 ракету

В Министерстве обороны России прокомментировали результаты расследования, указывающие, что ЗРК «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет рейса МН17 летом 2014 года в Донецкой области, стоял на вооружении вооруженных сил Российской Федерации.

В Министерстве обороны России заявили, что серийный номер ракеты, по данным следствия причастной к крушению с малайзийского Boeing над Донбассом, указывает на то, что она была произведена в Советском Союзе.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

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"Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе. При этом гарантийный срок эксплуатации зенитных ракет данного типа составляет 15 лет", – сказано в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, что совместная следственная группа установила, что ЗРК «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет рейса МН17 летом 2014 года в Донецкой области, стоял на вооружении вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в катастрофе MH17.