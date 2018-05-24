"Бук", сбивший МН17 в Донецкой области, стоял на вооружении ВС России - Генпрокуратура

По словам первого заместителя генпрокурора Сторожука, Совместная следственная группа установила, что «Бук» принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

Совместная следственная группа установила, что ЗРК «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет рейса МН17 летом 2014 года в Донецкой области, стоял на вооружении вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, об этом первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук заявил на пресс-конференции в городе Бюнник (Королевство Нидерланды).

«Сегодня состоялось знаменательное событие в этом расследовании, поскольку совместная следственная группа официально заявила, что «Бук», которым 17 июля 2014 года был сбит рейсовый пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, не просто был произведен в России, как заявлялось ранее. Данная самоходная огневая установка на момент выстрела, повлекшего гибель 298 человек, находилась на вооружении вооруженных сил Российской Федерации, а именно - принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде из города Курск», - отметил он.

Как подчеркнул Сторожук, «это оружие не было куплено сепаратистами в военторге, оно не было приобретено и доставлено на место выстрела никаким другим мифическим путем. Главный национальный прокурор Нидерландов господин Вестербеке четко заявил, что из оружия Российской Федерации, которое было доставлено на территорию Украины, был произведен выстрел по пассажирскому самолету «Малайзийских авиалиний». Это не просто заявление, это доказательства, собранные в соответствии со всеми необходимыми процессуальными требованиями, которые будут переданы в суд».

Кроме того, по его словам, есть еще один важный вывод. «Цитирую господина Вестербеке «сомнительно, может ли совместная следственная группа опираться на данные российских властей по этому вопросу». То есть информация об использовании российскими властями оружия российских вооруженных сил на территории Украины, которую она отказалась предоставить официально совместной следственной группе в соответствии с Резолюцией 2166 Совета безопасности ООН, но активно продвигает через свои СМИ, отныне официально названа сомнительной. Думаю, это достаточно серьезный сигнал для средств массовой информации, которые будут продолжать опираться на заявления России по этому вопросу и тиражировать сообщение подобного содержания», - сказал Сторожук.

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По его мнению, отныне любые манипуляции относительно возможной вины украинской стороны должны быть прекращены. «Вы должны понять, что доказательств вины российской власти гораздо больше, однако есть специфика ведения следствия, поэтому большое количество этих доказательств будет передано в суд без обнародования», - отметил первый заместитель генпрокурора.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства.

Уголовным расследованием трагедии занимается совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из РФ. Место запуска ракеты - поселок Первомайское, находящийся под контролем пророссийских террористов. Согласно докладу, подозреваемыми являются около 100 человек.

Страны - участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе. В соответствии с соглашением, преследование лиц, виновных в катастрофе, будет осуществляться в рамках национальной судебной системы Нидерландов.

22 марта 2018 года правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который разрешает судебное преследование на территории страны любых подозреваемых по делу катастрофы рейса MH17. Закон позволит подозреваемым предстать перед судом, в том числе по видеосвязи, если их выдача будет затруднена. Процесс должен проходить в окружном суде Гааги.