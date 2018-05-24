В России отреагировали на результаты расследования катастрофы MH17 над Донбассом

Минобороны России отказалось признать выводы Совместной следственной группы по катастрофе MH17 над Донбассом.

В Минобороны России прокомментировали результаты международного расследования крушения малайзийского лайнера на Донбассе.По их псевдоверсии, самолет сбили из украинского "Бука".

В оборонном ведомстве РФ утверждают, что российские ЗРК никогда не пересекали украинскую границу, передает "РИА Новости".

"Глупость. Это явно фейк", - заявил, в свою очередь, замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

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Он убежден, что заявления следственной группы, расследующей обстоятельства катастрофы Boeing на Донбассе, о наличии доказательств принадлежности Вооруженным силам РФ ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский лайнер, "являются фейком, так как установить по отпечаткам пальцев принадлежность обломков к определенной бригаде невозможно".

Международная следственная группа 24 мая заявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", который сбил "Боинг" Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.