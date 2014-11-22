Порошенко: Голодомор - это была настоящая и так же необъявленная война против Украины

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии почтения памяти жертв голодоморов в Украине, передает корреспондент УНИАН.

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Глава государств, в частности, в своем выступлении отметил, что, "имея за плечами опыт отечественной войны 2014 года за нашу независимость с врагом, который ворвался на нашу землю, мы иначе смотрим и на события 32-33 годов".

"То тоже была так же настоящая и так же непровозглашенная война против Украины", - сказал он.

Порошенко отметил, что "память о национальных трагедиях, темных временах и лихолетье объединяет нас, сплачивает, делает более сильными и мудрыми".

"В Украине, в своем государстве, которое идет европейским путем, геноцид не повторится никогда... Сегодня враг опять пытается разъединить нас, перессорить, посеять между нами рознь и вражду, сегодня нам как никогда нужно единство. И я верю, что мы способны выучить уроки истории. И пусть не надеются снова покорить Украину, мы стали сильными, мы стали мудрыми и мы дадим отпор, никогда не сдадимся, никогда не прекратим борьбу", - подчеркнул он.

После выступления президент объявил общенациональную минуту молчания и призвал зажечь свечи в память жертв голодомора.

Перед выступлением главы государства к украинцам обратились главы церквей, на мероприятии собралось около 2-2,5 тыс. людей.