СБУ задержала главаря диверсантов ДНР по прозвищу "Кот"

Контрразведкой СБУ во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны Украины проведена боевая операция по задержанию главаря диверсионно-разведывательной группы террористической группировки ДНР «русичи» гражданина Украины 1977 г.р. по прозвищу «Кот».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По словам советника председателя СБУ Маркиана Лубкивского, «уникальностью этой сверхсложной боевой операции было то, что «Кот» был «накрыт» на территории врага». «Наши контрразведчики его «выдернули» из населенного пункта, подконтрольного ДНР. После обезвреживания «тамбовских волков» и «кота» охота на таких и похожих зверей будет продолжена...», - подчеркнул Лубкивский.

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У задержанного, кроме оружия, были изъяты топографические карты с нанесенными отметками о расположением украинских блокпостов, а также средства связи - рации, мобильные терминалы, сим-карты, ноутбук и тому подобное.

«Таким образом, была обезглавлена известную нам большая группа из около двадцати (20) боевиков, которая координируется ФСБ РФ и в состав которой входят преимущественно граждане РФ, прошедшие выучку в спецлагерях», - говорится в сообщении. Также отмечается, что таким образом «сорваны планы группы по осуществлению диверсии против украинских военнослужащих. Так, по заданию ФСБ-шника с позывным «Саша», боевики готовили диверсионно-террористические акты в Авдеевке Донецкой области – в частности сегодня там должна была быть заминированная одна из автодорог и осуществлено нападение на украинский блокпост».

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