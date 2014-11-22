Боевики за сутки 79 раз атаковали позиции сил АТО

За сутки зафиксировано семьдесят девять попыток террористов атаковать позиции сил Антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Террористические группировки продолжают вести хаотичный огонь из разных типов стрелкового оружия и вооружения по расположениям позиций сил АТО. В целом, за прошедшие сутки учтено семьдесят девять попыток атак на наши позиции со стороны террористов», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в течение суток силы АТО адекватно реагировали на провокационные действия террористов. Украинские артиллеристы в целом сорок два раза нанесли результативные огневые поражения по целям противника, что привело к уничтожению живой силы и техники боевиков.

По информации пресс-центра, «в районе аэропорта «Донецк» и соседних укрепленных позиций сил АТО наблюдалась повышенная активность незаконных вооруженных формирований. Вблизи населенного пункта Пески бандиты предприняли попытку атаковать опорный пункт одного из подразделений. Атака отражена. Понеся многочисленные потери, враг отступил. Сейчас уточняется информация о количестве потерь боевиков».

Как сообщал УНИАН, в целом за прошедшие сутки в Луганской и Донецкой областях, где продолжается Антитеррористическая операция,погибли четверо военнослужащих и еще десять ранены.