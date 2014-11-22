За сутки на Донбассе погибли четверо военных, еще десять ранены

За сутки в Луганской и Донецкой областях, где продолжается Антитеррористическая операция, погибли четверо военнослужащих и еще десять ранены.

Как сообщает пресс-центр АТО, прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях пошла без существенных изменений в ситуации.

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По данным пресс-центра, напряженной ситуация остается в районах Луганского, Донецкого и Дебальцевского плацдармов. В Луганской области минометные расчеты незаконных вооруженных формирований работают с территории населенных пунктов Смелое, Раевка, Славяносербск, окраин Луганска».

«В целом за сутки потери наших войск составляют 14 военнослужащих. Четверо погибших и еще десять получили ранение», - сообщает пресс-цент АТО.

В частности, в городе Счастье Луганской области на противопехотной мине подорвались двое бойцов Антитеррористической операции.

Как отметили в пресс-центре, «террористические группировки продолжают игнорировать принципы гуманитарного права и международных конвенций в сфере использования определенных типов боеприпасов, вооружения и военной техники. В частности, неоднократно фиксировались попытки установления ими противопехотных мин на территориях прилегающих к населенным пунктам».

За прошедшие сутки разведка сил АТО обезвредила ряд взрывных устройств. «Зато в километре от города Счастье зафиксирован взрыв противопехотной мины: двое бойцов сил АТО погибли, один военнослужащий получил многочисленные ранения. Теперь врачи борются за его жизнь», - отметили в пресс-центре.