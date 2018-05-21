В ГМС направлено заявление о лишении Рабиновича гражданства Украины (документы)

Народный депутат Вадим Каплин опубликовал полученные из Израиля документы, свидетельствующие о том, что Давид Рабинович является гражданином этой страны.

Народный депутат от БПП Сергей Каплин подал в Госмиграционную службу Украины депутатское обращение с доказательствами того, что народный депутат Вадим Рабинович имеет гражданство государства Израиль.

Об этом Каплин написал на своей странице в «Фейсбуке».

"Наконец мной были получены выданные Министерством внутренних дел Израиля и легализованные в Украине документы о том, что Вадим Рабинович зарегистрирован в Израиле как гражданин этой страны Давид Рабинович, имя отца – Зиновий, имеет удостоверение личности №303446132, адрес: Израиль, Битани Аарон 4029400», – написал Каплин.

Народный депутат также опубликовал полученные из Израиля документы, свидетельствующие о том, что Давид Рабинович является гражданином этой страны. Он сообщил, что личная подпись израильского гражданина Давида Рабиновича абсолютно идентична подписи украинской нардепа Вадима Рабиновича, они родились в один день – 4 августа 1953 года, у них совпадает имя отца – Зиновий.

«Поэтому еще одна мошенническая сделка Рабиновича раскрыта! Давид Рабинович не имеет права быть гражданином Украины. Нельзя все время обманывать украинцев – пришло время отвечать за ложь».

«После потери мандата Рабинович возглавит израильскую партию «За життя»?.. – добавил Каплин.