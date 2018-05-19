Сегодня украинцы празднуют День Европы

Президент Петр Порошенко отметил, что украинцы являются европейской нацией, которая сделала свой цивилизационный выбор.

Сегодня, 19 мая, украинцы празднуют День Европы, который появился в нашей стране 15 лет назад и отмечается каждую третью субботу мая.

По этому случаю поздравления выразил президент Петр Порошенко, опубликовав в своем Facebook интересное видео, которое предлагает угадать, на каких фото изображена Украина, а на которых – страны ЕС

Петр Порошенко уверен, что Украина обязательно станет членом Европейского Союза.

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«Европа – это уже давно не только географическая категория. Это, прежде всего, общие ценности независимости, демократии и уважения человека и его прав и свобод. И украинцы, без сомнения, - европейская нация, которая сделала свой цивилизационный выбор: по меньшей мере 70% наших граждан поддерживают идею вступления Украины в Европейский Союз», - отметил он.

Порошенко выразил уверенность, что «Украина обязательно станет членом большой европейской семьи».

День Европы - праздник, отмечаемый в странах Европейского Союза 9 мая, а также официально в Украине ежегодно в третью субботу мая с 2003 года. День Европы, вместе с единой валютой (евро), флагом и гимном, является символом ЕС как политической силы. В день Европы жители Украины отмечают день общих ценностей, общей истории всех наций континента.