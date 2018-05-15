Три подозреваемых в убийствах на Майдане экс-беркутовца были замечены на шествии "Бессмертного полка" в Москве (видео)

Трех экс-сотрудников Беркута заметно на видео: это Алексей Цвигун, Петр Псарев и Евгений Плут.

В Москве 9 мая параллельно с другими торжественными событиями движение «Бессмертный полк Украины» организовал парад. Участие в параде приняли меньшей мере трое экс-сотрудников киевского подразделения «Беркут», которые разыскиваются за убийство 48 человек и ранения еще 80 на улице Институтской во время событий на Майдане в феврале 2014 года.

Эту информацию "Громадському" подтвердили люди, которые служили с «Беркутом».

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В частности, трех экс-сотрудников Беркута заметно на видео: это Алексей Цвигун, Петр Псарев и Евгений Плут.

Все трое принадлежат к роты Дмитрия Садовника, который бежал в Россию. Псарев убежал нелегальными путями в феврале 2015 года. Плут официально выехал в декабре 2014 года, а Цвигун - в апреле 2014 года.

В общем, в расстрелах подозреваются 23 экс-работников киевского «Беркута». 18 из них в розыске, пятеро сейчас на скамье подсудимых. Дело о них слушается уже более 2 лет в Святошинском суде Киева.

Экс-командир спецроты Кие «Беркута» Дмитрий Садовник, который сбежал из-под домашнего ареста, в сентябре 2014 получил российское гражданство уже через два месяца после побега.

Как сообщал УНИАН, во время парада на 9 мая в Москве продемонстировали робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и многофункциональные комплексы «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран».