Ситуация на Донбассе далека от деэскалации - Штайнмайер

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в среду, 19 ноября, в Берлине после визита в Киев и Москву, передает Радио Свобода.

«К сожалению, так выглядит, что мы очень, очень далеко от стабильной деэскалации конфликта и еще дальше от политического решения. В Минском протоколе говорится, что для изменения ситуации на востоке Украины нужно создать прозрачность, контроль и установить границы. Это должно быть сделано для избежания дальнейшей эскалации», - отмечает Штайнмайер.

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В среду, 18 ноября, после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Штайнмайер заявил, что «не видит оснований для оптимизма», Минский протокол мог бы сделать прорыв в урегулировании ситуации на Донбассе. Но, по его словам, сейчас отступление от этого протокола «будет большой потерей».

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