ОБСЕ хочет увеличить миссию в Украине до полутысячи человек уже до конца года

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ожидается увеличение количества наблюдателей до 500 человек до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил пресс -секретарь специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

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"Количество наблюдателей возрастет до 500 человек, практически удвоив нашу миссию, и это должно произойти в конце этого года”, - сказал Боцюркив.

Вместе с тем он напомнил, что в соответствии с мандатом миссии наблюдатели будут работать в Украине до конца марта 2015 года. На данный момент наблюдатели работают в 10 городах Украины и половина из них сосредоточена на востоке Украины.